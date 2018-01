DON DU SANG : Des bénévoles recherchés pour avril

Pour participer à un week-end de collecte à Tours.

Chaque année au début du printemps, l'Hôtel de Ville de Tours accueille des donneurs de sang pendant deux jours, une opération festive et solidaire organisée par l'Etablissement Français du Sang, A Bras Tendus et le Rotary afin de promouvoir le don de sang et reconstituer les stocks de poches de sang (souvent faibles).

Pour communiquer autour de cette manifestation et l'animer à la mairie et autour de la Place Jean Jaurès, l'association A Bras Tendus recherche actuellement des bénévoles à Tours. Il s'agit simplement d'être disponible le vendredi 6 et le samedi 7 avril. Un appel qui s'adresse notamment aux étudiants ou aux jeunes actifs.

Contact : Céline Guédon, 02 47 36 01 01 ou celine.guedon@efs.sante.fr