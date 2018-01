Casting joyeux pour "N'oubliez pas les paroles" à Tours

L'émission de France 2 organisait un casting à Tours

Depuis plusieurs années, « N'oubliez pas les Paroles », l'émission présentée par Nagui et diffusée sur France 2 est devenue une valeur sûre du paysage audiovisuel français, le fameux PAF. Plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir (et un record d'audience en ce début d'année) dont une partie qui se rêve à la place des candidats sur le plateau. Et chaque casting de la production en est une nouvelle preuve, avec de nombreux candidats venant tenter leur chance d'en l'espoir d'être sélectionnés eux-aussi. C'était le cas ce jeudi 04 janvier à Tours, où une soixantaine de participants, en majorité des vingtenaires et trentenaires ont passé les épreuves de la sélection régionale qui se tenait.

La veille, ils ont reçu un appel de la production leur demandant de chanter une chanson par téléphone. Surprenante première étape qui peut décontenancer. Pour Lydie, une des candidates retenues pour passer le casting « Je pensais ne pas avoir été sélectionnée, j'avais fait la pré-inscription en décembre, j'ai du improviser une chanson, alors que j'étais avec ma fille ». Sélectionnée, Lydie s'est arrangée, modifiant son agenda professionnel, pour être présente le lendemain au casting.

Ce dernier se déroule dans les espaces feutrés de l'Hôtel de l'Univers. Les candidats présents ont alors trois épreuves à passer, toutes éliminatoires. Première étape, le questionnaire. Dans une ambiance studieuse, les participants doivent compléter sur feuille les paroles de chansons sous le regard d'Emma et Thomas des deux casteurs de la production.

Une étape qui éliminera près de la moitié des participants. Place alors à la deuxième épreuve. Les casteurs se muent alors en « GO » ambianceurs, afin de détendre tout le monde. On blague, on s'applaudit, et dans un esprit bon enfant, chacun chante a cappella une chanson « connue et dynamique » de son choix devant les autres candidats qui reprennent en choeur les refrains ou accompagnent le chanteur du moment par des claquements de doigts. Parmi les morceaux choisis, on retrouve les classiques avec en tête des interprétations les chansons de Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday... mais aussi du Ben L'Oncle Soul ou du Carmen Maria Vega pour certains... Quelques uns osent également des chansons en anglais, comme Hot Stuf de Donna Summer.

Parmi les candidats certains participent pour la première fois, et viennent pour l'amusement, poussés parfois par des proches. D'autres en revanche sont des spécialistes des castings de « N'oubliez pas les paroles » et tentent leur chance depuis parfois plusieurs années, en quête d'un passage à la TV et d'un moment de célébrité, même instantané. Et au cours des sélections a cappella, cela se ressent, certains se montrent hésitants, d'autres poussent immédiatement la voix... Des prestations où la voix sera jugée bien sûr mais aussi l'aisance et l'allure générale, jeu TV oblige.

Une deuxième étape à l'issue de laquelle seuls une dizaine de candidats se qualifieront pour la troisième épreuve. Cette dernière étape du jour consiste en un chant sur une bande son et une vidéo de présentation que les productrices artistiques et la directrice de casting visionneront après coup. Pour les derniers candidats, place alors à l'attente. Les résultats pour savoir s'ils sont sélectionnés pour intégrer l'émission pouvant être communiqués aux participants, dans un délai allant jusqu'à six mois.