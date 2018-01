CHU de Tours : la grève en neurochirurgie se poursuit

En grève depuis le 28 décembre dernier, le personnel du service de Neurochirurgie du CHU de Tours appelle à une mobilisation devant Bretonneau vendredi 05 janvier.

Soutenu par la CGT et Sud, le personnel en grève dénonce de "nombreuses" suppressions de postes dans le service de neurochirurgie dans le cadre du programme Nouvel Hôpîtal Trousseau Horizon 2026 et une détérioration de leurs conditions de travail mais aussi du suivi des patients.

"A Tours, le plan COPERMO prévoit la suppression de 400 postes et 400 lits au CHU [...] Le service de neurochirugie est le premier de ce plan à subir la restructuration avec la suppression de 12 postes et 6 lits et la fermeture de l’hôpital de semaine à partir du 1er février" dénoncen notamment le Collectif Santé 37 qui appelle à une mobilisation devant l'entrée principale de Bretonneau vendredi 05 janvier de 10h à 16h.