3 questions sur les Permanences d'Information Contraception à Tours

Elles ont lieu tous les 2èmes mercredis du mois au CHU.

Ce mercredi 10 janvier, première permanence d'information sur la contraception de 2018 au CHU de Tours. Ce nouveau service de l'hôpital est proposé gratuitement et anonymement un après-midi par mois.

Pour en savoir plus, 3 questions à Christine Simon, consiellère conjugale et familiale du centre d'orthogénie du CHU :

Comment s'organise cette permanence ?

Cette permanence fonctionne les deuxièmes mercredis de chaque mois, jusqu'en juin pour l'instant, de 13h30 à 16h30 dans un bureau du Centre d'orthogénie, centre de planification du Centre Olympe de Gouges (c'est le bâtiment de la maternité de l'hôpital Bretonneau). Au fond à droite du rez-de-chaussée : un flêchage est mis en place ces mercredis-là.

A qui s'adresse-t-elle ?

Cette permanence s'adresse à tous, femmes, hommes, majeurs ou mineurs. On peut y venir seul, en couple, entre ami(e)s. L'accueil y est gratuit et anonyme.

Quel est l'objectif ?

Son objectif est d'accueillir et d'informer au sujet de la contraception, et, le cas échéant, de permettre d'accéder à un rendez-vous en vue d'une contraception. Pour rappel, une des missions principales d'un Centre d'orthogénie et de planification est l'accès à la contraception gratuite pour les mineures et, sous certaines conditions, pour les femmes en situation de précarité.

Prochaines dates : 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin... Infos au 02 47 47 92 84.