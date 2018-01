Le Top 18 des événements culturels de 2018 en Touraine

Musique, théâtre, cinéma, festivals : votre agenda sera bien rempli !

Et si pour 2018 vous preniez une résolution ? En l'occurence assister à un max d'événements culturels en Indre-et-Loire. Entre les festivals, les concerts, les humoristes, les pièces de théâtre ou les événements cinématographiques il n'y a que l'embarras du choix. Voici notre sélection d'incontournables au fil des mois jusqu'à l'été...

1 - THEATRE - Dîner en ville au Théâtre Olympia de Tours du 9 au 13 janvier

Christine Angot, vous la connaissez peut-être pour ses livres, sans doute pour son rôle de polémiste dans l'émission de Ruquier le samedi soir sur France 2. A Tours, vous allez pouvoir la découvrir en tant qu'auteure de théâtre avec cette pièce mise en scène par Richard Brunel et qui met notamment Emmanuelle Bercot à l'affiche. Le pitch : le dîner est une mise en scène qui joue à s’ignorer. Son apparente désinvolture dissimule les ficelles d’un usage pensé, calculé, millimétré. Pour chaque invité, il y a un rôle à jouer et des répliques à respecter. Mais derrière les mœurs polissées pointent les contradictions et la cruauté de l’entre-soi. Que dit le rituel du dîner en ville des relations de pouvoir qui régissent nos sociétés ? Que révèle-t-il des rapports de domination et de classe sociale ?

2 - TOURNEE - Les Années 80 au parc des expositions de Tours le 27 janvier

Séances nostalgies en ce début d'année... Alors que la troupe d'Âge Tendre - la tournée des idoles passera au Grand Hall en février, ce grand spectacle autour des années 80 ouvrira le bal avec Lio, Jean-Luc Lahaye, Partenaire Particulier, Sloane... De quoi avoir leurs tubes en tête pendant 3 semaines une fois sorti de la salle.

3 - SEUL EN SCENE - François Morel à L'Espace Malraux de Joué-lès-Tours le 15 février



De lui, on connait son personnage dans Les Deschiens, la pastille télévisuelle diffusée dans les années 90 sur Canal+. De lui on connait aussi ses chroniques radio, à France Inter, et son art de narrer et raconter des histoires. On connait moins son goût pour la chanson, pourtant François Morel n'en est pas à son coup d'essai. Touche à tout et doué surtout, François Morel revient avec son dernier spectacle en chansons, un cabaret intime et intimiste où l'art de jongler avec les mots se conjuguera avec délicatesse et légèreté (sinon, le même jour, l'excellent Gaspard Proust est au Vinci).



4 - MUSIQUE - Camille au Vinci de Tours le 22 février



Camille sur scène, c'est une pochette surprise, un bonbon à la fois sucré et acidulé qui pétille en bouche. Passée par Terres du Son l'an passé, elle revient à Tours au Vinci. A ne pas manquer.

5 - HUMOUR - Mathieu Madénian au Grand Théâtre de Tours le 23 février

Humoriste saignant et particulièrement talentueux, il revient avec un spectacle baptisé En état d'urgence.

6 - ROCK - Shaka Ponk au parc des expositions de Tours le 24 février

Un groupe qu'il faut absolument voir sur scène au moins une fois pour en apprécier toute la saveur. Un show énergique, lumineux et forcément bruyant.

7 - FESTIVAL - Japan Tours Festival au Vinci de Tours du 9 au 11 mars

Alors que cette année le Dreamhack - événement phare du jeu vidéo à Tours - prendra son envol au parc des expositions, le Japan Tours Festival devrait une fois de plus remplir le Vinci avec ses visiteurs en costume, ses stands autour de l'univers du Japon, ses conférences "geek"... Plus qu'à attendre le programme qui ne devrait plus tarder !

8 - HUMOUR - Jonathan Lambert au Vinci de Tours le 23 mars

Le chroniqueur de l'émission Quoridien de TMC s'est récemment illustré dans une série parodiant le régime de la Corée du Nord sur Arte. Là, il revient avec un spectacle qui s'annonce déjanté baptisé Looking for Kim.

9 - MUSIQUE - Asaf Avidan au Vinci de Tours le 1er avril

Terriblement efficace sur scène, le chanteur à la voix d'or va vous enchanter avec les chansons de son dernier album.

10 - HUMOUR - Jamel Debbouze au Vinci de Tours le 10 avril

Ça fait 6 ans que les fans attendaient son retour sur scène, rien que pour ça, il a sa place dans cette sélection.

11 - MUSIQUE - Arthur H au Temps Machine le 11 avril



Dans la famille Higelin, je voudrai le fils. Figure de ce qu'on appelait il y a une dizaine d'année la nouvelle vague de la chanson française, Arthur H, continue son chemin artistique depuis maintenant quasiment 30 ans. Poète à la voix rauque, Arthur H présentera son dernier album sur la scène du Temps Machine. Un univers tout en simplicité, direct, sans chichis.

12 - MUSIQUE - Dani au Temps Machine le 13 avril



C'est une figure qui a traversé les décennies, alternant les moments de gloire sous les projecteurs et ceux plus en retrait. Actrice, mannequin, chanteuse, Dani fait partie de ces artistes caméléons qui ont réussi partout. Aujourd'hui rockeuse et crooneuse, Dani continue de figer le temps avec ses mélodies d'aujourd'hui qui auraient pu être d'hier. On ne sait plus en fait et c'est tant mieux. Intemporel !



13 - MUSIQUE - Julien Doré au Vinci le 21 avril



Il est à la fois l'un des chanteurs préférés des jeunes générations et des plus anciennes. Il fait partie en même temps des chanteurs de variété populaire et de ceux étant branchés. Il faut le voir sur scène pour comprendre comment Julien Doré réussit ce tour de magie sur lequel beaucoup se sont cassés les dents. Mais c'est dans un autre registre qu'il sera sur au Vinci cette fois-ci puisqu'il se produira dans le cadre de sa tournée acoustique intitulée Vous & Moi. Surprenant encore une fois.

14 - MUSIQUE - Cabadzi * Blier au Temps Machine le 26 avril



Cabadzi livre un passionnant troisième album librement inspiré de l'œuvre cinématographique de Bertrand Blier ou quand deux univers empreints de liberté se rencontrent cela fait forcément mouche. Pour l'occasion, Cabadzi propose une dimension picturale à ses concerts en les habillant des images de Blier. Entre musique et septième art.

15 - ART DE RUE - Les Années Joué de Joué-lès-Tours du 1er au 3 juin

Après avoir fêté ses 20 ans en grande pompe l'an dernier, le festival d'art de rue de l'agglo tourangelle n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Théâtre, cirque, humour et autres joyeusetés seront encore au rendez-vous pendant 3 jours dans le Parc de la Rabière (sinon, pour les amateurs de cinéma, ce sera la Nuit des Studio avec ses films en non stop pour les noctambules aux cinémas Studio de Tours).

16 - FESTIVAL - Aucard de Tours du 5 au 9 juin

On n'a pas encore la prog' mais on peut parier que ce sera bien. Radio Béton revient à la Gloriette de Tours pour son événement annuel, toujours précurseur et éclectique.



17 - FESTIVAL - Terres du Son du 6 au 8 juillet

Les premiers noms de la 14ème édition du festival du Domaine de Candé de Monts ont été révélés fin 2017 avec Roméo Elvis, Amadou & Mariam ou BCUC. Pas de doute, c'est encore un week-end surprenant qui s'annonce.



18 - FESTIVAL - American Tours Festivaldu 13 au 15 juillet

Avec 80 000 spectateurs espérés cette année, l'ATF a une fois de plus prévu du lourd : Lenny Kravitz et Deep Purple... Le son risque encore de résonner fort dans toute la ville depuis le parc des expositions...

Voilà, on s'arrête en juillet mais il y a plein d'autres rendez-vous sympas qui se profilent pour la fin de l'année, et d'autres qui n'ont pas encore été annoncés. Evidemment, on vous tiendra au courant.