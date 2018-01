2 nouveaux joueurs prêtés au Tours FC

L'un vient de Monaco et l'autre de Troyes.

Le mercato se poursuit du côté du Tours FC... Le club a l'obligation de réussir son recrutement de mi-saison pour bâtir une équipe capable de gagner en 2018 et ainsi espérer une remontée au classement de Ligue 2 pour éviter la relégation en National.

Après l'annonce de l'arrivée de Rémy Descamps, un gardien prêté par le PSG, le TFC a officialisé deux nouvelles recrues en prêt ce mercredi : Jonathan Mexique, venu de Monaco, et Mory Koné, en provenance de Troyes.

Quelques infos sur Jonathan Mexique...

Milieu de terrain de l'AS Monaco prêté au Cercle Bruges en début de saison, le Français a été formé à l'école mancelle puis repéré par le staff monégasque. Il y a signé en 2013 pour y poursuivre sa formation avant d'intégrer l'effectif professionnel lors de la pré-saison 2015-2016. "Il a aussi connu la sélection et l'Équipe de France dans les catégories U16 et U17 avec une quinzaine de matchs à son actif" note le club tourangeau. Jonathan Mexique, 22 ans, est également passé par le Red Star.



Quelques infos sur Mory Koné...



Egalement formé dans la Sarthe, ce défenseur a joué en Italie, dans le club de Parme qui l'a prêté quelques mois plus tard à Crotone en Serie B. Ce franco-ivoirien qui a joué avec les jeunes de l'équipe de France a ensuite signé avec l'ESTAC où il a découvert la Ligue 1 en 2015-2016. Il a joué contre le Gazelec Ajaccio puis s'est blessé. Le voici donc de retour avec Tours, l'équipe misant sur son mètre 90 pour mettre "plus de densité physique" sur le terrain.







Photo : Tours FC.