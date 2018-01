3 544 bébés sont nés à Tours en 2017

Découvrez les prénoms préférés de leurs parents.

En 2017, le service état civil de la mairie de Tours a enregistré en moyenne quasiment dix naissance par jour... Au total, 3 544 bébés ont vu le jour sur le territoire de la commune et on connait les prénoms les plus donnés par les parents :

Louis : 24

Gabriel : 23

Adam et Jade : 22

Alice, Hugo, Inès et Raphaël : 21

Emma, Jules et Nathan : 20

Ethan et Maël : 19

A noter que sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire ce sont plus de 6 500 naissances qui ont été enregistrées, un chiffre en hausse par rapport à 2016.

Autres chiffres : en 2017, 386 mariages ont été célébrés et 139 PACS conclus en mairie de Tours. L'état civil a enfin enregistré 1 676 décès dans la commune.