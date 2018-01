3 idées pour ne pas s'ennuyer cette semaine en Touraine

L'agenda n'est pas aussi vide que vous le pensez.

Tours a déjà éteint ses décorations de Noël, la météo annonce de la pluie quasiment tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, dans certains cas on a déjà repris le boulot, il va vite falloir perdre les quelques grammes pris ces dernières semaines, il est vraiment inutile ce cadeau de Noël... Si pour vous ce début 2018 a un goût un peu amer, on va essayer de vous réconforter, de vous changer un peu les idées avec quelques extraits de l'agenda des prochains jours pour s'aérer la tête (et occuper les marmots).

Les ateliers du Musée du Compagnonnage à Tours

Vu que c'est les vacances scolaires, il y a plein de bonnes raisons d'aller fourrer son nez du côté du Musée du Compagnonnage, à Tours (un endroit où il y a encore de la vie en Haut de la Rue Nationale). Pendant les vacances, dès 7 ans, les petits peuvent observer le monde des métiers dans les collections du musée via un jeu. Un monde peuplé d'animaux qui ont donné leur nom à des outils – la queue de rat, le crocodile, la colombe, la chèvre – et sont utilisés par des hommes nommés lapins, renards, loups, chiens, gorets ou encore singes. Un livret-jeu est également disponible pour les moins de 7 ans.

Non loin de là... Le CCCOD propose plusieurs expositions dont celle de Klaus Rinke et son Café Contemporain s'est mis au brunch dominical. Vous pouvez aussi profiter d'une accalmie météo pour glisser à la patinoire de la Place Anatole France qui joue les prolongations jusqu'au 14 janvier ou grimper dans la grande roue. On n'oublie pas non plus l'expo Fourmis du Muséum d'Histoire Naturelle.

Noël au Pays des Châteaux

Ateliers décoratifs à Chenonceau, visites gourmandes à Azay-le-Rideau, labyrinthe de sapins à Chinon, jeux d'autrefois à Langeais... 5 monuments tourangeaux proposent un parcours festif jusqu'à la fin des vacances. On en parlait en détails ici il y a quelques semaines, dépêchez-vous car il ne reste que quelques jours pour profiter des animations familiales et des décorations.

Et pourquoi pas faire quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à Blois où le Château Royal met les Playmobil en scène. Vous pourrez en profiter pour visiter la Maison de la BD ou celle de la magie qui ont de quoi séduire toute la famille.

Une soirée jeux

Parce que 2018 est l'année du Trivial Pursuit (pardon...), la Maison des Jeux de Touraine organise sa première soirée jeux de l'année dans son local de l'Impasse Jules Simon (N°16) à Tours ce jeudi 4 janvier à 20h. Pour les non adhérents l'entrée est à 3€, pour les adhérents c'est gratuit.

Et sinon... Samedi c'est l'épiphanie, donc vous pouvez programmer un goûter galette des rois. Tout ça en attendant les soldes le 10 janvier (parce que vous n'avez pas assez dépensé avant Noël donc il est grand temps de recommencer !)