Une expo sur l'alimentation à Tours Métropole

A voir jusqu'au 2 février.

Depuis quelques jours, et pendant encore un mois, le siège de Tours Métropole situé aux Deux-Lions de Tours (derrière le cinéma CGR) accueille une exposition sur l'alimentation, et plus particulièrement sur l'autonomie alimentaire (entrée libre).

L'idée : présenter le projet alimentaire territorial qui vise à atteindre, d'ici 2025, le seuil de 15% d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que 15% des aliments consommés dans la métropole seront produits en circuit court. "Aujourd'hui, aucune métropole ne dépasse les 10%" précise l'agglomération.

L'expo compile des chiffres-clefs, des llustrations didactiques, un schéma d'actions et une vidéo ludique, les grandes lignes du Projet alimentaire territorial ou des explications sur les enjeux de l'agriculture de demain...

Parmi les pistes d'actions envisagées : la création d'un établissement public foncier pour soutenir l'installation de maraîchers sur le territoire, favoriser les produits locaux dans les cantines, promouvoir les circuits-courts, accompagner la formation et la reconversion professionnelles et mettre en place une légumerie...

Pour en savoir plus, lire l'entretien avec Jacques Le Tarnec, élu en charge du dossier, sur 37 degrés.