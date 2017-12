Intercités Tours-Orléans-Paris : les nouveaux trains arrivent dès 2020

Ils remplaceront les trains Corail actuellement.

Ca y est, la commande est signée. Les trains Corail c'est bientôt terminé sur la ligne Tours-Orléans-Paris.

A partir du 1er janvier, c'est la région Centre-Val de Loire qui va la gérer, à la place de l'Etat. Un transfert accompagné d'un beau cadeau de Paris : l'achat de 32 nouveaux trains pour un total de 453 millions d'euros, sachant qu'ils circuleront aussi sur les axes Paris-Nevers et Paris-Montluçon.

Construits par l'entreprise Bombardier, ces trains à deux étages pourront embarquer 373 passagers assis mais ils seront exploités en double ou en triple c'est-à-dire que lors des périodes d'affluence on pourra techniquement avoir plus de 1 100 sièges dans une seule rame (plus que dans un TGV Duplex).

Longs de 110m, ces trains Omneo Premium sont présentés comme spécialement conçus pour les longs trajets avec des sièges plus larges, des prises électriques et USB, une vitesse de pointe de 200km/h en silence, des lampes liseuses pour tout le monde et il y aura même la possibilité de les équiper d'un réseau Wi-fi (mais rien ne dit que le service sera proposé tout de suite).

Les trains seront mis sur les rails progressivement à partir de 2020 sur la ligne Intercités Tours-Paris. Ils auront également des portes sans marches, des espaces pour fauteuils roulants, de grands espaces pour les bagages et de quoi embarquer une dizaine de vélos.

Crédits photos : Bombardier