"Mon souvenir de 2017" : Henri Leclerc

Chef de La Maison des Halles à Tours.

2018 n’est plus très loin… Et chaque année c’est la même chose : dans les derniers jours de décembre, on jette un coup d’œil dans le rétro. « Que retiendrez-vous des 12 mois qui s’achèvent ? » : pour la troisième année consécutive sur Info Tours nous posons cette question à celles et ceux que nous avons pu croiser au fil de nos reportages. Cette fois, nous leur avons demandé de choisir une image qui illustre un moment fort de 2017 et de nous dire ce qu’elle représentait. Aujourd’hui, la parole est à Henri Leclerc, chef du restaurant La Maison des Halles à Tours.



Ce qui l'a marqué en 2017 : les grandes tablées...



"Ces moments de partage (tout autant dans la préparation que dans la dégustation). Ces moments où tout le monde mange la même chose et à fortiori met tout le monde sur un pied d’égalité, ces moments de plaisir et de convivialité certainement dûs à la nostalgie de l’enfance.

Que ce soit avec les commerçants, tous bénévoles, pour les 150 ans des Halles dans le cadre des Francos Gourmandes où 500 personnes avaient partagé un moment Rabelaisien ou lors du Grand Repas de septembre où 130 000 personnes se sont retrouvées en toute simplicité pour partager les valeurs du bien manger qui nous sont chères en Touraine ou encore ces grandes tablées chez des amis restaurateurs, des vignerons... où l’on s’y sent bien, où l’on ressent une véritable cohésion autour du repas, où l’on se détend autour du cabernet franc ou du chenin. Les langues se délient, les rires prennent place, quel bonheur de vivre ensemble !"

Photo : pendant les vendanges, avec les vendangeurs et l'équipe du restaurant.