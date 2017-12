Harcèlement de rue : nouvelle action à Tours

Les photos du jour d’Info Tours.fr.

Répéter les actions pour marquer les esprits en continu : ça fait partie des objectifs du collectif « Stop au harcèlement de rue » de Tours. Nous avions rencontré deux de ses animatrices il y a quelques semaines, au moment d’une action visant à encourager les victimes et les témoins de harcèlement de rue à raconter ce qu’elles ou ils vivaient sur des post-its... Il y a une semaine, la mobilisation a pris une nouvelle forme avec des inscriptions à même le goudron dans les rues de la ville (autour des Tanneurs, notamment)



On pouvait par exemple lire « je souris si je veux » ou « je ne m’appelle pas 'eh miss’ », des phrases qui représentent le quotidien de nombreuses femmes qui marchent sur les trottoirs tourangeaux : « quelques passants se sont arrêtés pour nous questionner, provoquant des débats très enrichissants. Pour les personnes n'étant pas victimes de ce fléau, sans doute auront elles pu se mettre à la place des victimes en lisant tout au long du parvis des injonctions à la beauté, des propos sexistes et LGBTphobes et des injures » expliquent les membres du collectif.