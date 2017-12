Un réveillon partagé pour fêter 2018 avec le Secours Populaire

L'association se mobilise pour Nouvel An.

Il y a des milliers de façons de faire la fête pour passer à la nouvelle anné... Aujourd'hui on va vous parler de celle du Secours Populaire d'Indre-et-Loire qui se mobilise en cette période de Noël et du Jour de l'An pour que chacune et chacun puisse passer de bons moments, même si les finances ne sont pas au rendez-vous.

Après les Pères Noël verts de l'association qui collectent des dons financiers ou des jouets pour les plus démunis, voici l'annonce de la grande soirée de la St Sylvestre prévue par le Secours Populaire à Tours Nord, dans la salle des fêtes des Tourettes.

Le principe est hyper simple : chacun apporte un plat sucré ou salé, de la décoration ou de la musique... On met tout en commun et on fait la fête ! Tout le monde met la main à la pâte pour préparer la salle, ranger ou raccompagner les participantes et participants une fois minuit passé via du covoiturage. 90 personnes avaient participé à la précédente soirée en 22016 et il reste des places pour cette année...

Inscriptions : 02 47 38 89 85 ou contact@spf37.org.