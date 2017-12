Cadeaux de Noël : 5 bons plans de dernière minute à Tours

Pour filer un coup de pouce au Père Noël.

Il vous reste à peine le temps d’un week-end pour faire vos cadeaux et vous êtes complètement à la bourre ? Détendez-vous, prenez un thé à l’orange et un post-it et lisez tranquillement ce qui va suivre... La rédaction d’Info Tours vous révèle exceptionnellement ses bons plans personnels à Tours. C’est notre cadeau à nous...

1 - Un disque : l’excellent 33 tours « May » du tout aussi excellent groupe tourangeau tourangeau Anna (12€). Bon, évidemment, il faut que la personne à qui vous l’offrez ait de quoi lire les 33 tours. Si ce n’est pas le cas, voilà une excellente idée cadeau (ne nous dîtes pas merci, c’est avec plaisir !)



> Et si vous voulez offrir encore plus de musique, n’hésitez pas à aller farfouiller du côté du Madison, le disquaire de la Rue Colbert. Y’a moyen d’y trouver de belles pépites, surtout en vinyle.





2 - Des livres :Tours, métamorphose d’une villeaux éditions Norma. Vraiment parfait pour tout savoir sur l’évolution de la cité (60€). Vous pouvez éventuellement faire un package avec Touraine, personnages méconnus et patrimoine caché de Pascal Avenet et Sébastien Drouet dont on vous en parle en longueur ici. Plus globalement, La Boîte à Livres de la Rue Nationale propose un espace entier avec des livres sur Tours et la Touraine.



> Et si vous voulez plus de livres, notamment pour les enfants, direction L’Oiseau Lire, Rue des Halles.





3 - A manger : la bouffe, c’est bien connu, ça fait toujours plaisir. Pour cela, direction La Balade Gourmande. Laurent Meudic saura vous concocter un panier gourmand dont on risque de vous reparler longtemps. Vins bio, rillettes de Tours, chocolats artisanaux, macarons de Cormery, terrines de poissons, bières artisanales... Il y a de quoi faire.



> Pour d’autres cadeaux gourmands, Le Cadeau Gourmand Rue Bernard Palissy ou les confitures artisanales du Petit Bocal Rue de la Scellerie. Et pourquoi pas les excellents cafés du Petit Atelier, Rue Colbert (ils vendent aussi des machines).

4 - Un tableau d’Hélène Duclos à la très chouette galerie d’Olivier Rousseau Rue de la Scellerie. De 220€ la gravure à 2 500€ le grand format.



> Pour offrir de l’art, rendez-vous aussi à La Boîte Noire (Rue du Grand Marché) avec ses Petits Formats Erotiques qui devraient faire sensations au pied du sapin. Pour de la déco, foncez chez Fleurenplume (Place Châteauneuf).





5 - Un tote bag made in Blois à L’Echoppe Ephémère de l’Avenue de Grammont. Des pièces uniques créées dans la région, en noir ou en rose avec de très belles sillhouètes, notamment. Comptez une vingtaine d’euros par pièce (pour les plus petits budgets il y a aussi des badges et d’autres créations).



> Pour des cadeaux locaux, pensez aussi à La Passerelle des Créateurs de Joué près de la mairie. Des boutiques éphémères se sont également montées Rue Marceau ou dans le Grand Passage pour ne citer qu’elles.





Le bonus grosse panne d’inspiration : la Boîte à Meuh, 4€ à la Grande Récré. Débile mais toujours efficace, surtout pour le repas de Noël de votre entreprise.



Le bonus grosse panne d’inspiration, bis : du chocolat sélectionné chez Esprit Cacao ou La Chocolatière. Vous devriez réussir à faire plaisir à 98% de la famille ou des amis...



Le bonus pour détendre l’ambiance après le repas de Noël : un jeu de société pêché à La Règle du Jeu Rue Colbert ou chez Sortilèges sur le marché de Noël, Boulevard Heurteuloup. De 0,7 à 177 ans.

Le bonus fair play : un abonnement pour la fin de saison du Tours FC. Parce qu'ils en ont bien besoin et que c'est peut-être la dernière occasion de voir des matchs de Ligue 2 à Tours avant un petit moment.