ADAPEI37 : Grève et manifestation à Tours ce jeudi

L'association est sous tension depuis plusieurs semaines.

Une manifestation de cinquante salariés de l’association ADAPEI d’Indre-et-Loire (Association Départementale de Parents et d’Amis des personnes handicapées mentales) devant l’ESAT Les Ormeaux à Montlouis-sur-Loire lundi n’a pas suffi... Une grève est également prévue ce jeudi ainsi qu’une manifestation devant la préfecture d'Indre-et-Loire à 9h.

Ces événements font suite à de premières manifestations en novembre et ils relèvent d'un même problème : le management. Le déclencheur a été le licenciement début décembre d’un chef d’atelier embauché en CCD au sein de l’ESAT Les Ormeaux avant le terme de sa période d’essai et alors que ses collègues étaient, selon Philippe Vergeon, secrétaire syndical CGT à l’ADAPEI 37, « favorables à sa reconduction car il avait créé une bonne dynamique. »

Au même moment, deux cadres de Loches et de Chambray-lès-Tours sont mis à pied jusqu’au 4 janvier.

La coupe est pleine pour les salariés qui sont toujours en attente de réaction de la part de leur hiérarchie concernant les problèmes récurrents de gestion du personnel au sein de l’association. Et si la présidente, Constance de Sinety a pu annoncer que les résultats de l’audit interne seraient connus fin janvier, la CGT en dénonce les méthodes. Aussi, les représentants du CE annoncent-ils avoir sollicité un autre audit financier et social auprès d’un cabinet parisien.

Suite à la manifestation de lundi, les délégués iront solliciter la préfète d'Indre-et-Loire ce jeudi à Tours, « en tant que financeur, ils peuvent revoir le management de l’établissement et se concerter avec la présidente pour que les conditions de travail et le climat redeviennent sereins. » Philippe Vergeon attend la réintégration du chef d’atelier au sein des Ormeaux et la fin de la mise à pied des deux cadres. Selon la préfecture, c’est Jacques Lucbereilh, secrétaire général et sous préfet d'arrondissement de Tours, qui devrait les recevoir.

Illustration : capture d'écran Google