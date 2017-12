"Mon souvenir de 2017" : Nourredine El Ouardani

Entraîneur au Tours FC.

2018 n’est plus très loin… Et chaque année c’est la même chose : dans les derniers jours de décembre, on jette un coup d’œil dans le rétro. « Que retiendrez-vous des 12 mois qui s’achèvent ? » : pour la troisième année consécutive sur Info Tours nous posons cette question à celles et ceux que nous avons pu croiser au fil de nos reportages. Cette fois, nous leur avons demandé de choisir une image qui illustre un moment fort de 2017 et de nous dire ce qu’elle représentait. Aujourd’hui, la parole est à Nourredine El Ouardani, coach des U19 du Tours FC et ex coach de l'équipe de Ligue 2 avec Gilbert Zoonekynd.

Ce qui l'a marqué : le jour où l'équipe pro a réussi à sauver une saison mal partie...

"Pour moi le moment marquant de mon année 2017 c'est d'avoir été promu avec l'équipe de L2 alors que j'étais le coach des U17... Et surtout d'avoir réussi l'opération maintien à 2 journée de la fin alors que personne n'y croyait. On se souvient qu'au soir de la 29ème journée on etait toujours derniers du championnat !

Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de pression et beaucoup d'attente... De mon côté, j'avais l'envie de me prouver à moi-même que j'étais capable à la fois de gérer un groupe professionnel et de faire passer mes principes de jeu. Ce fut possible aussi grâce au soutien de la famille et des amis.

Le soir où cette photo a été prise, le sentiment qui domine c'est la fierté. La fierté d'avoir réussi ce que tout le monde pensait impossible... La fierté également de représenter une grande partie des éducateurs amateurs qui se reconnaissent en moi."