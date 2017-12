Bigflo & Oli reviennent à Tours en 2018

Ils étaient passés à Terres du Son en 2016.

Bigflo & Oli seront souvent sur les routes en 2018 : tournée des Zéniths au printemps, Bercy en décembre et, juste avant, Tours le 24 novembre, au Parc Expo.

"Le 1er album des deux frères toulousains, « La cour des Grands », disque de platine et le second, « La Vraie Vie »,

sorti le 23 juin, déjà double disque de platine, est la confirmation de tous les espoirs placés sur eux. Un disque vrai, émouvant, plein de phases, de fougue, de rimes et de pur hip-hop" ^récise la présentation du spectacle.

Le dernier clip sorti ce mois-ci, comptabilise déjà 2 millions de vues :

Réservations dès ce mercredi 20 décembre.

Assis placement libre : 40€ / Debout 34€