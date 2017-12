Tours s'enfonce encore un peu plus en Ligue 2

Le TFC a perdu à Lens lundi soir.

Lens n'est pas l'équipe la plus en forme de la saison en Ligue 2... Le club nordiste est actuellement 15ème du championnat mais la première moitié de sa saison est moins alarmante que celle de Tours. Disons que Lens arrive parfois à gagner : 6 victoires depuis cet été quand le TFC n'a remporté qu'un seul match en championnat... Du coup, en déplacement chez les Sang et Or ce lundi, le club tourangeau n'était pas favori. Et il a de nouveau perdu.

Défaite 2-0... Après 19 journées de championnat les Ciel & Noir sont plus que jamais derniers avec 5 tous petits points... 7 points de moins que le 19ème, Quevilly-Rouen... 12 points de moins que Bourg-en-Bresse qui est barragiste...

Il y a clairement un fossé immense à combler pour réussir à rester en Ligue 2. Autant dire que chaque semaine la relégation en National semble se rapprocher pour les pensionnaires de la Vallée du Cher. Peut-on dire que tout n'est pas encore perdu ? A Jorge Costa de profiter de la trêve pour recomposer une équipe et une stratégie afin de relever la tête... Prochain match le week-end du 6-7 janvier en Coupe de France puis la semaine suivante en championnat contre Clermont (9ème). Ce sera à domicile.

Photo d'archives.