De superbes marionnettes à l'Hôtel Gouin de Tours

Il y a quelques semaines, le Théâtre Olympia de Tours a proposé une pièce aussi courte qu'étonnante :Les Aveugles, mettant en scène un groupe d'aveugles perdu dans la forêt, abandonné par le prêtre qui les guidait.

Cette création mise en scène par Bérangère Vantusso, artiste associée du théâtre tourangeau, est particulière parce que ses personnages sont incarnés par des marionnettes hyper réalistes, manipulées par des acteurs qui jouent en même temps les différents personnages.

A l'issue du spectacle, on a pu voir de près leurs corps : petits, mais hyper expressifs... Certains spectateurs étaient bouche-bée devant un tel réalisme. Et c'était d'autant plus surprenant que la salle était plongée dans la pénombre...

Ces marionnettes sont aujourd'hui de retour dans un autre décor : à l'Hôtel Gouin, toujours à Tours. Le bâtiment historique appartenant au Conseil Départemental d'Indre-et-Loire ne cesse de proposer des exposiutions créatives et audacieuses, en plus elles sont toujours gratuites. Depuis le début de l'année, 50 000 personness sont venues voir les photos de Philippe Lucchese ou les sculptures de Michel Audiard.

Cette fois, place donc aux marionnettes, mises en scène dans des décors étonnants, avec des expressions stupéfiantes... Pour cette exposition, Bérangère Vantusso est associée avec Marguerite Bordat. On se trouve donc là dans un théâtre immobile, où chacun imagine une histoire... A voir jusqu'au 28 janvier, du mercredi au dimanche de 14h à 17h30, Rue du Commerce...

Voici quelques images en avant-première...

Olivier Collet