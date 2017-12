L’hommage de Philippe Briand à l’ancien maire de Fondettes

Gérard Garrido est décédé en fin de semaine dernière.

Ce lundi soir, la voix chargée d’émotion, le président de Tours Métropole Philippe Briand a rendu un hommage appuyé à l’ancien maire de Fondettes Gérard Garrido, décédé en fin de semaine dernière d’un infarctus. Gérard Garrido avait 69 ans, il avait dirigé la ville de 2008 à 2014 avant de laisser la place à Cédric De Oliveira.



Debout, l’air grave, Philippe Briand a évoque sa « tristesse » et son « respect » envers l’homme :



« Gérard Garrido était un entrepreneur mais aussi quelqu’un qui avait la passion des autres. Il m’a beaucoup touché pendant des années. Il était de gauche, j’étais de droite. Il aimait beaucoup les autres, j’aimais beaucoup les autres. Pendant des années on travaillait ensemble, à faire du mieux qu’on pouvait. Ce n’était pas la politique c’était la rencontre des hommes. Pas entre lui et moi mais entre les maires, les élus, qui qu’on soyait dans le respect de l’autre.



On a beaucoup travaillé ensemble. C’était d’une richesse infinie. J’ai beaucoup été touché par lui, cet homme avec un physique incroyable : grand, droit, souverain. Il a été un maire de Fondettes, comme on dit un peu incroyable. Ce n’était pas attendu mais c’était lui. Pendant toutes ces années, avec lui on a fait. A côté, il a donné pour Emmaûs, plus que tout autre. Il s’est battu. C’était un chic monsieur. Cette portion d’humanité qu’il avait n’était pas calculée. Il nous a quitté mais on ne peut pas oublier. »



L’ensemble des élus a ensuite respecté une minute de silence.