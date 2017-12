De la grisaille jusqu’à Noël en Indre-et-Loire

Et un peu de pluie, aussi.

Il fait tellement sombre en ce moment que les guirlandes dans les rues apportent un peu de gaité… Elles vont encore avoir une sacrée utilité dans les prochains jours en Indre-et-Loire car le Soleil a prévu de se faire très discret…

Ça va commencer ce lundi avec une matinée grise et quelques pluies… En début de journée il fera tout de même plutôt doux avec 8° pour La-Ville-aux-Dames, Parçay-Meslay et Cinq-Mars-la-Pile… 9° à l’Ile Bouchard… Dans l’après-midi, le temps sera moins humide, le Soleil devrait se montrer un peu mais le thermomètre ne dépassera pas les 9° à Tours.

Mardi, les températures seront plus fraîches mais le temps plus agréable. C’est l’un ou l’autre de toute façon.. Moche et doux ou beau et frisquet… Donc, temps variable avec alternance de nuages et d’éclaircies, peut-être un peu de brouillard. 4° à Château-Renault le matin, 5 à Sorigny. 5° également l’après-midi à Amboise.

Mercredi, ça caille toujours : 3° au lever du jour avec du brouillard… Deux-trois éclaircies attendues sur l’ouest de l’Indre-et-Loire avant de petites pluies l’après-midi. Il fera 7° à Bléré, pas plus.

Jeudi, un réveil au sec avec 6° à St Branchs mais sous les nuages. 9° attendus l’après-midi à Fondettes… sous les nuages, évidemment !

Vendredi, si ça se confirme, le Soleil passera faire coucou entre deux passages nuageux le matin, peut-être aussi en début d’après-midi. Mais sur les cartes de Météo France on voit aussi que des averses risquent de venir s’inviter à la fête… Températures stables.

Samedi, en un mot : gris. 7° prévus.

Dimanche et lundi, pour le réveillon et pour Noël restez bien au chaud car le temps sera variable avec des averses. Donc la balade digestive, OK, mais avec une capuche.