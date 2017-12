Le Vinci temple du bio ce week-end

Il accueille le salon Very Bio jusqu’à ce dimanche soir.

De la literie pour bien dormir sans faire du mal à la planète, du saumon fumé d’Ecosse, du vin d’Alsace, du Pineau des Charentes… Ce week-end on peut faire un tour de France voire d’Europe des produits bio. Certes, il faut souvent y mettre le prix (40€ les 500g de saumon fumé), mais la qualité est au rendez-vous pour ce salon Very Bio organisé tout le week-end au Vinci de Tours.

C'est l’occasion de trouver des idées de cadeaux pour les fêtes ou quelques ingrédients pour les menus des réveillons mais aussi plusieurs dizaines de stands orientés vers le bien-être (réflexologie plantaire, par exemple). La minceur et la beauté ne sont pas oubliées avec par exemple des cosmétiques à l'aloé vera, une plante très agréable sur la peau. Sinon, on trouve même un professionnel dont le métier est de proposer aux entreprises d’accueillir des abeilles pour « favoriser la cohésion d’équipe et le bien-être au travail » (et, accessoirement, récolter du miel…).

En plus des différents exposants, Very Bio c’est aussi un large cycle de conférences avec des experts sur des sujets très variés. Ce dimanche on parlera par exemple de géobiologie, de feng-shui ou des astuces pour reconnaître un bon chocolat.

Entrée : 5€. Programme complet sur le site du salon. Et les photos ci-dessous par Laurent Depeigne...