Le train (à vapeur) du Père Noël est venu à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Tours et Orléans ont chacune leur locomotive à vapeur... La nôtre, la 231E41, est actuellement en rénovation à St-Pierre-des-Corpsavec l'espoir de la remettre sur les rails dans une dizaine d'année... Celle basée dans le Loiret est elle en parfait état de marche et elle l'a encore prouvé ce samedi...

Partie en matinée d'Orléans, la 141R840 est arrivée à Tours en début d'après-midi. Impossible de la manquer avec son sifflet que l'on entendait à plusieurs kilomètres à la ronde... Tout l'après-midi, les curieux se sont succédés sur la voie I de la gare de Tours pour admirer la belle machine qui arbore encore l'ancien logo de la SNCF. Certains chanceux ont même pu découvrir le poste de conduite...

Toute fumante, la loco est restée à quai jusqu'à 16h, le temps pour les Orléanais qui avaient pris place dans les wagons de 1ère et 2nde classe de faire un tour au marché de Noël de Tours. Car cette journée était placée sous le signe des fêtes de fin d'année. Plusieurs voitures avaient été décorées de guirlandes et le Père Noël a rendu visite aux enfants... Une opération annuelle qui a du succès : toutes les places disponibles étaient occupées. Ce dimanche, le train historique fera un nouveau circuit sur une voie désaffectée du Loiret, entre Orléans et Pithiviers. Toujours avec le Père Noël à son bord...

Plus d'infos sur le site de l'association qui entretient la machine. Voici les photos de ce samedi à Tours...