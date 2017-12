Défilé de looks de Noël à Tours

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

En cette période de Noël, les commerces rivalisent d'inventivité pour attirer et séduire les clients.

Période charnière dans ce secteur d'activité, le mois de décembre est en effet particulier, à la fois en terme de chiffres d'affaires, mais aussi d'ambiance avec en question de fond : comment se différencier et répondre aux attentes de clients de plus en plus soucieux à l'attention portée sur eux ?

Aux Galeries Lafayette de Tours, c'est ainsi dans le plus pur esprit des Grands Magasins, que ce Noël est placé sur le thème « Spectacular ». Au programme, des animations diverses comme un manège pour enfants dans le magasin, mais aussi un défilé de mode ce jeudi 14 décembre.

Des moments importants selon Jérôme Sarazin, le directeur des Galeries tourangelles, qui voit dans ces événements des moyens de fidéliser les clients : « Il faut que la personne se souvienne du contexte dans lequel elle a acheté un produit, que cela soit un bon souvenir pour elle. »

Voici les looks à la mode pour les réveillons 2017...