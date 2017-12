Festival Allotropiques : une 2ème édition dans des lieux insolites

La programmation vient d'être dévoilée.

L'an dernier, en plein hiver, un nouveau festival a vu le jour à Tours et dans l'agglo : Allotropiques. Créé par l'ASSO (qui gère le Temps Machine de Joué et s'occupe du festival Terres du Son de Monts) il avait pour objectif de mettre en avant des artistes peu connus dans des lieux originaux ou intimistes (ancienne imprimerie Mame, 37ème Parallèle...). La fréquentation avait été timide mais pas de quoi décourager les organisateurs qui viennent d'annoncer la programmation d'une deuxième édition, prévue du 30 janvier au 4 février.

5 jours de musique et d'animations, contre deux l'an dernier : Allotropiques prend donc du volume et l'événement va investir de nouveaux lieux... On peut citer parmi eux des sites assez sympas et insolites comme la Centre Aquatique du Lac à Tours ou le Prieuré St Cosme de La Riche. Des concerts sont aussi prévus au Point Haut de St-Pierre-des-Corps, à l'Hôtel Gouin de Tours, à La Parenthèse de Ballan-Miré ou encore Salle Thélème aux Tanneurs.

Côté musique, voici ce qui vous attend : Chloé (live)...

Mais aussi Chassol, Tanika Charles, Peter Kernel, Oiseaux-Tempête, Gablé Comicolor, Cannibale, No Future, Cabaret Contemporain, 2 Boules Vanille, Le Comte, Jaune, Dj Coco et Koko, Chatoune, Cristaux Liquides et Poucette de la Cie Digital Samoval...

Dans le détail, ça commencera par un afterwork le mardi soir dès 18h30, une initation au scratch le mercredi aprem', le concert de Christophe Chassol le jeudi + une fête au nom rigolo à l'Hôtel Gouin (le titre de la soirée : Gouin Gouin !!), le vendredi ce sera Cabaret Contemporain, une Swimming Cool Party à la piscine le samedi aprem', un enchaînement de concerts le soirt (avec Chloé en tête d'affiche) et une journée de clôture bien chaude le dimanche. Le concept semble en tout cas gagner en chaleur et s'affirme comme un événement pointu et délirant. Les infos détailles sont ici.

Un dernier détail : le Pass pour aller partout est à 28€.