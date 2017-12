La comédie musicale "Les Parisiennes" à Tours fin 2018

Ce sera le 20 octobre au Vinci.

Le pitch :

Laurent Ruquier fait revivre les Parisiennes pour un spectacle musical mêlant chant, danse, comédie... Elles reprennent en live les succès pop et drôles du groupe culte des années 60 et 70. Et quelles Parisiennes ! Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra seront sur scène dans un spectacle "sexy et endiablé" imaginé par Stéphane Jarny...

Tarifs : Public Or 56€ - 1ère 51€ – 2nd 42€ / CE 1ère 48€.

Les réservations sont ouvertes sur le net et dans les magasins proposant des billets de spectacles.