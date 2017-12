3 guides pour (re)découvrir Tours

Et ne pas manquer les bonnes adresses.

Êtes-vous sûr(e) de bien connaître Tours et la Touraine ? Si vous êtes là depuis un petit moment voire depuis votre naissance, vous risquez de répondre « oui ». Logique. Pourtant, il doit bien vous arriver de mouliner un bon bout de temps quand de la famille ou des potes débarquent pour le week-end et que vous devez organiser un programme à base de restaus, de bars, de sorties et de shopping. Du coup, discrètement avant leur arrivée, vous pouvez peut-être jeter un petit œil dans un guide, juste histoire de vous rappeler l’existence de certaines bonnes adresses, en découvrir une que vous ne soupçonniez pas ou sortir de votre zone de confort. Sauf que des guides, c’est pareil, il y en a à la pelle. Voici donc de quoi vous… guider dans votre choix.

Le Petit Futé édition Tours :

C’est devenu un classique. On y trouve les restaus, les bars, les commerces, les sorties… Alexandre Blond et son équipe se mettent en chasse des dernières ouvertures toute l’année pour ne rien rater. Curieux, exigeants et bienveillants, ils font en sorte d’être exhaustifs. A suivre aussi sur Instagram pour de chouettes photos de la ville et du département. Et surtout beaucoup de foodporn.

Le + : les rubriques thématiques (brunchs, terrasses, les bons cafés, les restaurants ouverts le dimanche…).

Le - : peut-être trop d’adresses, notamment dans les restaurants. Hésitations garanties.

Sésame Tours Val de Loire :

Un guide gourmand et culturel gratuit et saisonnier. Pas mal de bonnes adresses sur Tours et l’agglo avec également une artiste à la Une. On trouve aussi une sélection de bonnes bouteilles et pas mal de jolies photos. La mise en page est pratique pour repérer les horaires en un coup d’œil et il y a même une application mobile pour emporter les bonnes adresse dans sa poche. Page Facebook ici.

Le + : le guide est bilingue.

Le - : Des descriptions un peu courtes.

Les Bonnes Tables de l’Agglo :

Édité par l’Office du Tourisme et dispo en papier ou version PDF, il propose une sélection restreinte mais très qualitative de bonnes tables sur Tours et l’agglomération, avec des critiques précises et joliment illustrées. Lui aussi est gratuit, et s’avère pratique avec son petit format. Il y en a pour tous les budgets et pour les locaux comme les visiteurs de passage avec de la cuisine locale ou non.

Le + : Peu de risques d’être déçu(e) une fois à table.

Le - : Une édition tous les deux ans.

Bonus (celui qu’on attend) :

Le guide des lieux pensés pour les jeunes enfants, sur lequel travaillait aux dernières nouvelles l’association Les Ouvrières de la Reine. Pour les familles, My Happy Tribu propose aussi quelques bons plans sur Facebook.