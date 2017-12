10 nouvelles acquisitions au Musée des Beaux-Arts de Tours

Un achat et des dons.

Le Musée des Beaux-Arts de Tours annonce cette semaine qu'il vient d'enrichir ses collections grâce "à deux belles acquisitions" : une esquisse de Georges Clairin (1843-1919) pour le décor du Grand Théâtre de Tours, achetée en vente publique par l'association des Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours ; et d'autre part neuf œuvres données directement par l'artiste contemporaine Isabelle Champion Métadier (née en 1947).

Le musée précise : "Lors d'une vente aux enchères organisée au Château de Vaux-le-Vicomte, les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours se sont porté acquéreur, pour le musée des Beaux-Arts de Tours, d'une peinture de Georges Clairin réalisée vers 1888-1889 comme esquisse pour le décor de l'escalier d'honneur du Grand Théâtre. Elle est composée en trois parties représentant, à gauche, une scène de théâtre au Moyen-Âge ; au centre, Le Cardinal du Bellay présentant Rabelais à François Ier ; et à droite, des célébrités tourangelles (Alfred de Vigny, Trousseau, Avisseau). Cette huile sur papier marouflé sur toile mesure 70 cm de haut sur 116 cm de large."

Quant à Isabelle Champion Métadier, il s'agit d'une artiste née à Tours en 1947 et vivant aujourd'hui à Paris, "elle a fait preuve à plusieurs reprises de son attachement à sa ville natale et au musée des Beaux-Arts de Tours. Dès 2000, à la suite d'une exposition organisée l'année précédente, elle avait offert au musée deux peintures de grand format : Fragment I, le printemps et Fragment VI, l'été, appartenant à une série de sept œuvres exécutée lors d'un séjour au Cap Brun entre juin et septembre 1990."

Afin de réunir cette série intitulée Fragments, Isabelle Champion Métadier a proposé de donner au musée des Beaux-Arts de Tours les cinq grands formats qui restaient encore en sa possession, réalisés à partir de 1990.

L'équipe du musée poursuit : "à l'occasion d'une visite de la conservation du musée à l'atelier de l'artiste, cette dernière a fait part de son désir de compléter ce don par celui d'une série de cinq pastels à l'huile sur papier kraft, études préparatoires pour la série Fragment de 1990. L'entrée de ces œuvres dans les collections du musée des Beaux-Arts de Tours fait de lui désormais le propriétaire du plus important ensemble d'œuvres de l'artiste dans les collections publiques."