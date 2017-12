La Barque : un projet photos avec les usagers

Organisé par des étudiants en DUT carrières sociales.

Depuis 4 mois, il sont huit étudiants en DUT Carrières Sociales à passer du temps avec les usagers de La Barque, le café associatif situé rue Colbert. Dans le cadre d'un projet d'études autour de l'animation sociale, ils ont en effet décidé de porter un projet autour de la photographie avec des personnes en précarité.

Se rapprochant de La Barque qui ont accepté d'être partenaires, les étudiants ont d'abord passé du temps dans le café afin de rencontrer les usagers, discuter avec eux, se présenter et présenter leur projet.

Un projet auquel trois usagers ont participé par la suite à raison d'une séance photos par semaine. "Nous avons été à chaque fois dans des endroits différents de Tours et avons imposé des contraintes techniques ou esthétiques d'une séance à l'autre". L'idée des étudiants : comprendre et montrer le rapport à la ville des photographes du projet mais aussi créer du lien entre eux et avec eux autour d'une activité extérieure.

Dernier acte du projet : Une exposition se tiendra le jeudi 21 décembre (entre 14h30 et 16h) au Bocal, le local jeunes du centre socio-culturel Courteline, rue Courteline, pour clôturer ce projet. Un temps d'exposition que les étudiants souhaitent avant tout comme un temps d'échange et de rencontres.

Quelques photos du projet :