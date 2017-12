Kev Adams à Tours pour son dernier film

Il joue dans "Tout là-haut" en salles le 20 décembre.

Il y a quelques jours, Kev Adams est passé au CGR des Deux-Lions de Tours pour une avant-première du film Tout là-haut dont il partage l'affiche avec Bérénice Béjo et Vincent Elbaz. Réalisé par Serge Hazanavicius, le long métrage sort ce mercredi 20 décembre.

Le pitch :

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

A Tours, Kev Adams était accompagné de Vincent Elbaz et Serge Hazanavicius. L'occasion de parler un peu du tournage au Mont-Blanc, mais aussi en Inde, avec des scènes tournées 5 500m d'altitude (des plans ont ausis été réalisés à plus de 7 000m). Le film est par ailleurs un hommage à Macro Siffredi, mort sur l'Everest en 2002. C'était un alpiniste et snowboarder originaire de Chamonix.

Voici les photos de l'avant-première par Morgan Morvan et la bande annonce du film :