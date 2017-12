Les Pères Noël motards ont bravé la pluie

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La mauvaise météo n'a pas découragé les motards tourangeaux qui se déguisent chaque année en Mère Noël et Père Noël pour la bonne cause... Ce dimanche 10 décembre, malgré une pluie tenace et les risques de chutes, ils sont donc partis de St-Cyr-sur-Loire en début d'après-midi et ont parcouru les routes d'Indre-et-Loire avant de rejoindre le marché de Noël de Tours vers 17h. Un succès : on a compte bien plus d'un millier de participantes et participants.

L'objectif de ce défilé pétaradant et coloré : soutenir Pauline, une petite fille de 12 ans atteinte d'une maladie rare. L'association s'appelle Avec Pauline, Partage et Solidarité. Au moins 1€ symbolique lui a été remis par casque.

Delphine Nivelet était à l'arrivée dans le centre de Tours, voici ses photos... Pour plus d'infos, la page Facebook des Pères Noël motards.