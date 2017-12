TELETHON : Des pompiers très motivés malgré le froid

Ils ont récolté 2 500€.

Ils ont commencé vendredi et ne se sont arrêtés que samedi soir : pendant plus de 24h, les pompiers de Tours Centre et Tours Nord se sont mobilisés pour le Téléthon au Lac de la Bergeonnerie. Leur objectif initial : réaliser l'équivalent d'un tour de France, soit plus de 6 000km en courant autour du lac. L'objectif n'a pas été atteint, sans doute à cause du froid ou parce que de nombreuses personnes ont regardé l'hommage populaire à Johnny, mais l'ambiance était au rendez-vous. Certains sont venus exprès et d'autres - habitués à courir autour du lac le week-end - se sont joints au défi à la dernière minute.

Dans le détail, les soldats du feu avaient installé plusieurs ateliers : un parcours pédestre, un parcours aquatique en partenariat avec le Centre Aquatique du Lac, la descente d'une tour d'une dizaine de mètres de haut en rappel et un atelier secourisme avec l'Ecole de Secours et de Sauvetage d'Indre-et-Loire. Au total, plus de 40 bénévoles étaient rassemblés.

A l'issue de l'événement, les pompiers ont remis un chèque de 2 500€ au Téléthon, apparemment une belle participation à l'échelle de l'Indre-et-Loire. Une deuxième édition de ce grand défi sportif et solidaire est à l'étude pour 2018, si des bénévoles sont de nouveau partants.

A noter qu'au niveau national, les 30h de mobilisation pour la lutte contre les maladies rares ont rapporté 75 millions d'euros, 5 millions de moins qu'à la même heure en 2016. Il est encore possible de donner au 36 37 ou sur le site du Téléthon. Voici aussi les images du défi des pompiers par James Techer et Patricia Pireyre...