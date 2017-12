La déroute du Tours FC se poursuit en Ligue 2

Cette fois c'est Nancy qui a puni les Ciel & Noir.

On cherche quelques lueurs au pays du Tours FC mais on a vraiment du mal à les trouver... Victorieux en Coupe de France la semaine dernière (mais c'était espéré voire normal contre une équipe évoluant deux divisions en dessous), le club tourangeau est retombé dans ses travers ce vendredi en championnat...

Au bout de 18 journées de Ligue 2, les joueurs n'ont gagné qu'une fois et, "grâce" à deux matchs nuls, ils ont péniblement marqué 5 points. En revanche, ils ont perdu 15 fois. Dernière défaite en date contre Nancy ce 8 décembre... Nancy, ce n'est pourtant pas un poids lourd cette saison : le club est 14ème avec 4 succès et une floppée de matchs nuls.

Tours, la plus mauvaise attaque de Ligue 2

D'ailleurs, face aux Tourangeaux, les Lorrains ont d'abord été dominés et menés au score, Tshibumbu ouvrant la marque à la 18ème minute. Mais 15 minutes plus tard, Tours est trahi par sa barre transversale : le ballon y rebondit après un coup franc, et Nancy en profite pour l'envoyer dans les filets. Enfin, juste avant la pause, les Nancéens prennent l'avantage sur pénalty. En seconde période, Tours a bien tenté de pousser et d'attaquer, mais sans succès. Score final 2-1 pour les visiteurs.

Tours reste dernier du classement avec désormais 7 points de retard sur le 19ème Quevilly et... 11 sur le barragiste, Bourg-en-Bresse. Un fossé immense. Tours est par ailleurs la plus mauvaise attaque du championnat (10 buts marqués) mais pas la plus mauvaise défense.

Il reste encore une rencontre avant la trêve hivernale, mais aussi un match de Coupe de la Ligue à Amiens, en 8èmes de finale. On n'ose pas faire de pronostic, le TFC ayant déjà réussi à les déjouer dans cette compétition... Mais ce serait faux de dire que Tours est favori.

Voici les photos du match par Pascal Montagne...