Hugues Vassal a rendu hommage à Edith Piaf et à Johnny

Ce vendredi à la salle Thélème, Hugues Vassal présentait son spectacle « Raconte-moi Edith Piaf »

Devant 200 spectateurs Hugues a débuté son spectacle en rendant un hommage à Johnny Hallyday qu’il photographia au début de sa carrière jusqu’à la création de l’agence Gamma qu’il cofonda en 1966.

Accompagné par Pauline Maisonneuve qui chante Piaf à sa manière sans jamais l’imiter, de Guillaume Lucas à l’accordéon et d’Alexandre Rigaud au piano, Hugues Vassal replonge pendant deux heures dans ses souvenirs, et nous raconte avec une pointe d’émotion non dissimulée des anecdotes intimes inédites qu’il a vécues au côté d’Edith Piaf, comme celle où elle a voulu le mettre dans son lit, ce qu’il a refusé mais qu’elle lui a fait payer jusqu’au jour de son mariage avec Théo Sarapo.

Hugues a conservé de très grandes amitiés parmi la cour qui entourait Edith Piaf, entre autres Francis Lai qui lui a écrit une chanson spécialement pour ce spectacle. Francis Lai avait écrit également pour Edith une chanson intitulée « Emporte-moi » cette chanson traduite dans toutes les langues a été chantée ce soir pour la première fois en Mandarin par la chanteuse Lin Chang avec laquelle Hugues devrait partir en 2018 en Chine pour présenter ce spectacle dans l’empire du milieu.

