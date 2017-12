Deux jours de Marché de Noël à Velpeau

Avec de nombreux créateurs.

L'association Les Pénélope s'en mêlent (basée à la Morinerie de St-Pierre-des-Corps) organise pour la seconde fois un marché de créateurs, artisans, artistes dans le quartier Velpeau à Tours et c'est ce week-end, les 9 et 10 décembre.



Une vingtaine de créateurs venant de la région seront présents (céramique, bijoux, gravure, meubles, luminaires...):



Ak'a Modelage, Rose et Gaston, Stéphanie Letessier, Le Bruit du Papier, Mélody Boards, Carolina et Juliano, Milky Bibiche, Mermade, Hervé Rouire, Le moulin à savons, Paola K., Gritte, Eric Geffroy Création, La Belle Camille, Les Petits Riens, Amandine alamichel, Lisa Desbureaux, Mélanie Lusseault, Barbara Ferrandez, Matmafeutrine, Julie Troncin, Mr Machin, Marilou turmeau, Yumii



La Charcuterie Musicale sera là dimanche matin.



Durant l'événement, un espace restauration/salon de thé est prévu pour le public ainsi que des ateliers gratuits pour les enfants.



Rendez-vous Salle du Patronage, 4, impasse Montesquieu, quartier Velpeau à Tours.



Samedi 9 décembre: 12h-19h et dimanche 10 décembre: 10h-19h.





D'après communiqué / Affiche réalisée par Marilou Turmeau.