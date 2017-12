Nouvelle manifestation contre la baisse des APL à Tours

Ce samedi à 14h30.

C'est une mesure qui a du mal à passer et le porte-parole du gouvernement le reconnait lui-même : -5€ par mois sur les allocations logement c'est difficile à accepter pour de nombreux locataires. ils comptent de nouveau se faire entendre ce samedi à Tours.

Cette baisse "va fragiliser des personnes déjà extrêmement vulnérables au moindre aléa de la vie ou variation budgétaire. Elle se double d'un gel annoncé de l'APL, ce qui entraînera, dans un an, une diminution supplémentaire de près de 5 euros" dénonce le collectif Vive l'APL qui regroupe de nombreuses associations et organisations : plus de 70.



Une manifestation est prévue ce samedi 9 décembre à Tours, à partir de 14h30, Place Jean Jaurès.