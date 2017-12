Le Tours Volley Ball remonté après les insultes racistes envers Nathan Wounembaina

Le joueur tourangeau a du subir des cris de singes de la part des supporters grecs.

Au lendemain du match de Coupe d'Europe en Grèce face à l'Olympiakos (défaite 3-0), on ne décolère pas au TVB. En cause, les cris de singes pendant le match descendant des tribunes grecques à l'encontre du joueur tourangeau Nathan Wounembaina. Ce dernier excédé avait quitté le terrain alors que les deux équipes étaient au coude à coude eu premier set (24-24). Une sortie non-autorisée qui lui a valu une expulsion de l'arbitre sans que ce dernier n'intervienne pour tenter de revenir à une ambiance plus adaptée à un match de sport.

Au lendemain de cette mauvaise soirée, joueurs et dirigeants du club tourangeaux se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour dénoncer une ambiance délétère mais aussi leur incompréhension face à l'arbitrage. Pascal Foussard, le directeur du club n'hésitant pas à parler « d'arbitrage de la honte qui cautionne le racisme », tandis qu'Yves Bouget, le président du TVB réclame « une condamnation claire et sans équivoque de la part de la CEV, la confédération européenne de volley-ball ».

« Nathan joueur du TVB victime de cris de singes dans un match de Coupe d'europe au Pirée et exclus par l'arbitre pour ses contestations. Le principe de la double peine et de l'humiliation dans le Volley .Nous voulons une condanation claire et sans équivoque de la part de la CEV ( Confédération Européenne de Volley) Halte au racisme nauséabond Halte à la complaisance des officiels. Je suis triste pour mon sport et suis écoeuré pour Nathan. Ce ne sont pas les valeurs du sport. Ce ne seront jamais nos valeurs » s'est ainsi exprimé Yves Bouget.

Le TVB a reçu dans ce sens le soutien des instances nationales de volley, la LNV et la FFVB, qui ont publié un communiqué dans lequel ils annoncent saisir la commission de discipline de la CEV. Nathan Wouneibaina a reçu également le soutien de la ministre des sports Laura Flessel dans un tweet de cette dernière :

Le joueur a également donné sa version des faits :