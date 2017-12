6 marques tourangelles créent leur boutique de Noël

Elle est ouverte jusqu'à fin janvier Rue Marceau.

La période des fêtes, c'est un moment idéal pour les boutiques éphémères... Celles qui sont juste ouvertes quelques semaines, pile le temps de faire quelques cadeaux... Le meilleur exemple reste naturellement la boutique de créateurs qui voit le jour chaque année en décembre, et qui vient de s'installer Avenue de Grammont... Voici un deuxième exemple, cette fois Rue Marceau : La Fabrique Tourangelle.

Le concept est tout simple : jusqu'au 30 janvier, plusieurs marques partagent un local au N°3 de la Rue Marceau, à l'angle avec la Rue du Commerce... On y trouve des vêtements (en laine mérinos, fabriqués en France ou en Croatie), des meubles en bois recyclé, d'autres vêtements (des grandes tailles), des bières, encore des vêtements (des t-shirts et leurs "pockets" interchangeables) et du vin.

Autant d'idées pour des cadeaux donc, de 4€ à 300€. A la base, tous les créateurs sont Tourangeaux. Leur clientèle est essentiellement sur Internet ou dans des boutiques en périphérie, leur objectif est donc de se faire connaître sur Tours Centre. D'autres marques pourraient venir compléter la liste dans les semaines qui viennent...

A noter que le jeune Thomas Dargaisse, à l'origine du concept, avait déjà ouvert une boutique éphémère il y a quelques mois Rue Colbert.

La liste des marques présentes :

Coolman

Palshop Design

Wazashirt

Wine&Box

Trésors des Brasseurs

Mes Boutiques Grande Taille