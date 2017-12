TOURS NORD : Reprise totale du tram envisagée jeudi après-midi

Le trafic est interrompu depuis mardi matin.

Encore un peu de patience si vous avez l'habitude d'emprunter le tram de Tours sur sa partie Nord... Mardi matin, le trafic a été interrompu à la station Trois-Rivières suite à une accumulation d'eau mélangée à de l'argile à proximité d'une des deux voies. Ce souci technique a nécessité l'interruption du trafic entre Coppée et Tranchée et elle est toujours d'actualité à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Ce mercredi, Tours Métropole a en partie traité le problème et s'explique : "l'eau et la terre accumulées ont été aspirées et remplacées par du béton à prise rapide. Il faut attendre un séchage complet du béton avant de pouvoir reprendre La circulation du tramway. Le temps de séchage est dépendant de la température extérieure. Cette opération de séchage se déroule sous la surveillance des équipes présentes sur le terrain."

A priori, le trafic pourrait reprendre normalement ce jeudi dans l'après-midi, en tout cas pas avant, peut-être plus tard.

"Dans l'attente, les stations Christ Roi, Trois Rivières et Beffroi restent non desservies et Fil bleu maintient le plan B : des bus assurent la liaison entre les stations Coppée et Tranchée et des médiateurs sont sur place pour renseigner les usagers" ajoute Tours Métropole.

On vous tient au courant ce jeudi dans la journée sur Info Tours...