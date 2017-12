Volley : sale soirée pour le TVB en Grèce

Le TVB s'est incliné 3-0 sur le terrain de l'Olympiakos

Le Tours Volley Ball est de retour en Coupe d'Europe après son titre en coupe de la CEV au printemps dernier. Pour cette saison 2017-2018 c'est en Challenge Cup, la troisième coupe d'Europe dans la hiérarchie, que le club tourangeau est engagé. Tout sauf une mince affaire, avec un premier match pour son entrée en lice en 16e de finale, face aux grecs de l'Olympiakos Le Pirée, avec match aller en Grèce.

Un match qui s'est déroulé ce mardi 05 décembre et qui ne laissera pas un bon souvenir aux Tourangeaux. Outre la nette défaite 3-0 (25-16 25-21 25-23) qui hypothèque sérieusement les chances de qualifications lors du match retour à Grenon, le match dans la toujours bouillante salle grecque a surtout été marqué par les cris racistes qu'a subi Nathan Wounembaiana, le réceptionneur attaquant du TVB pendant le match. Ce dernier excédé a volontairement quitté le terrain en fin de premier set sans accord de l'arbitre et s'est alors vu adressé un carton rouge et n'a donc pu regagner le terrain par la suite.

Le club tourangeau, désormais condamné à l'exploit pour le match retour (le 19 décembre à Grenon), évoque sur les réseaux sociaux "un public indigne de notre sport".