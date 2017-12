20 places pour héberger en urgence des femmes et leurs enfants

Elles sont disponibles dans un bâtiment du CHU de Tours.

Un peu à l'écart des bâtiments principaux de l'hôpital Bretonneau de Tours, à proximité de la Rue Victor Hugo, un nouveau lieu dédié à l'hébergement d'urgence vient d'ouvrir. Géré par la Croix Rouge (qui s'occupe déjà du foyer Albert Thomas que nous vous faisions visiter récemment), il permet d'héberger 20 personnes, des femmes seules ou des femmes avec leurs enfants.

Jusqu'ici, Tours manquait de places dédiées aux femmes ou aux mères sans abri. Ce nouvel équipement est donc un vrai plus selon les services de l'Etat et les associations, même s'il ne répondra probablement pas à tous les besoins. Un exemple : dès son premier soir d'ouverture ce mardi, il était déjà presque complet.

Orientées par le 115 (géré par Entraide et Solidarité comme on vous le raconte sur 37°), les bénéficiaires sont hébergées pour une nuit, voire 3 ou 4 nuits si possible. 5 personnes se relaient pour leur accueil et assurer un suivi social, le tout dans les locaux d'un ancien service médical. Ces derniers ont été récemment rénovés par l'hôpital tourangeau.

Les lieux sont accessibles à partir de 17h, jusqu'à 8h le lendemain matin. Il s'agit donc uniquement d'un hébergement d'urgence pour la nuit avec collation (proposée par la cafétéria de Bretonneau), un repas chaud et le petit déjeuner. 5 chambres avec des lits non superposés ont été aménagées. Il y a aussi des douches et sanitaires, une salle pour les repas et une salle de jeux.