1 500 écoliers de Tours mangent aveuglés ce mardi

Pour les sensibiliser au handicap visuel.

C'est une action qui semble avoir porté ses fruits et qui est donc reconduite : ce mardi, au surlendemain de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, près de 1 500 écoliers tourangeaux scolarisés en CM1 et CM2 vont vivre un déjeuner particulier dans 19 écoles de la commune...

Pendant leur repas, ils ne verront pas le contenu de leurs assiettes, aveuglés par un masque de sommeil posé sur les yeux. "L'expérience" menée en 2015 dans 15 écoles auprès de 1 000 enfants est donc élargie pour 2017, toujours en partenariat avec l'association Valentin Haüy, spécialisée dans l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. L'institut de rééducation et d'éducation poru la communication, l'ouie et la vue est également impliqué dans ce dispositif.

Les élèves des 58 classes concernées ont été prévenus en amont de ce moment particulier, avec des informations sur le handicap visuel. Les enseignantes et enseignants ont aussi été sensibilisés et des parents d'élèves seront présents pour encadrer le repas et venir en aide aux petits. Un retour d'expérience est également prévu par la ville.

A noter que le CFA des Douets proposait aussi un déjeuner à l'aveugle ce lundi midi à Tours Nord.