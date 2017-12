Près des Halles, une boutique spécialisée dans le yoga

Elle a ouvert ce vendredi 1er décembre.

Odeurs apaisantes, fauteuils « zen » à l’entrée, lumières tamisées… Tous les ingrédients sont réunis pour se sentir bien. Alors que le yoga fait de plus en plus d’adeptes en France et en Touraine (y compris chez les enfants comme on vous le racontait il y a peu de temps), il y a désormais une boutique spécialisée à Tours, à deux pas des Halles, Rue Jules Charpentier.

Inaugurée ce 1er décembre, Esprit Yogi est gérée par Elodie et Mathilde et une société tourangelle spécialisée dans la gestion d’enseignes. On y trouve de tout : des tapis de yoga (certains en coton, faits à la main en Inde ou en Allemagne), des accessoires, du thé indien à base d’épices (poivre, gingembre, cannelle), des produits de méditation, des bols tibétains ou encore des produits de beauté et de l’encens…

Accessibles aux débutants mais aussi aux professionnels, comme les professeurs, les articles sont proposés à différentes gammes de prix. Par ailleurs, des cours sont proposés les mardis et jeudis à 17h et en petits groupes dans une salle située à l’arrière du magasin car, Elodie est prof de yoga depuis deux ans (elle a aussi été plasticienne). Le magasin est lui ouvert du mardi au samedi.