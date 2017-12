Tours est si belle les soirs d'hiver...

On a pris un peu de hauteur pour s'en rendre compte.

Vendredi soir, Tours a donné le coup d'envoi de ses illuminations de Noël. Les stars : le nounours, le sapin, et le pain d'épices géant de la Place Jean Jaurès... Mais aussi les nouvelles guirlandes de la Rue Nationale... A découvrir chaque soir jusqu'à début janvier, et même jusqu'au 15 janvier pour le grand carroussel situé face au Vinci ou les attractions du Jardin de la Préfecture.

La Patinoire de Noël et ses 1 000m² pour glisser, le manège-sapin de la gare et la grande roue vont aussi être très prisés des Tourangeaux pour glisser dans les prochaines semaines... C'était évidemment déjà le cas ce week-end. Pascal Montagne s'est glissé dans la foule et vous a ramené ce très beau diaporama d'une ville prise par le froid mais pleine de vie à l'approche des fêtes de fin d'année...