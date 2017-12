Tours a fait tomber Vitré et c'est une très bonne nouvelle

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Oh que c'était compliqué d'arriver jusqu'au panier ce samedi soir à Monconseil... Tours y recevait Vitré et c'était une affiche importante et attendue dans le cadre de la course pour décrocher une montée en Nationale 1. Les basketteurs tourangeaux n'avaient pas trop le choix : battus il y a une semaine, ils se devaient de l'emporter pour rester au contact et se donner les moyens de leurs ambitions. En face, Vitré avait également un statut d'équipe forte à défendre.

Résultat des courses : une opposition rude, des difficultés à attaquer et des défenses solides... Dans ce duel, c'est Tours qui a eu le plus de réussite et ce tout au long du match. L'UTBM dominait à la pause (33-24) et a donné de l'intensité pendant 80 minutes pour conserver son avance et l'emporter... Score final : 56-45 pour les hommes de Pierre Tavano... Mission réussie.

Les photos de la rencontre ci-dessous sont signées Philippe Maitre...