Une soirée pour soutenir les réfugiés tourangeaux

Organisée par Entraide et Solidarité.

L'association Entraide et Solidarités (ex-Entraide ouvrière), s'occupe, entre autres activités, de réfugiés dans le département, c'est-à-dire de migrants qui ont obtenu l'asile : trouver des familles qui leur procurent temporairement le gîte et le couvert, tandis que l'association assure tout l'accompagnement social en vue de leur insertion. Entraide et Solidarités a baptisé ce dispositif "Familles solidiares" (nous en cherchons d'ailleurs toujours !).



Pour aider à l'insertion de ces réfugiés - vêtements, transports, communications, loisirs - l'association organise une soirée-spectacle pour tous publics le mardi12 décembre à 20h30 au patronage laïque La Fuye (4 rue Montesquieu à Tours) : la compagnie "Les Petits Désordres" (Philippe Marchand et Michel Caçao) présente "Quartier libre", une déambulation musicale parmi une quarantaine de textes de Jacques Prévert.





Tarifs : 10 €, soutien : 20 €, réduit : 5 €, enfants : gratuit.

Réservation : lespetitsdesordres@gmail.com, ou familles.solidaires@entraideouvriere.org

D'après communiqué.