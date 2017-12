Tours qualifié en 32èmes de finale de la Coupe de France

Mais ça n'a été si simple...

Ce samedi, le Tours FC se déplaçait à Limoges pour le 8ème tour de la Coupe de France. Le dernier du championnat de Ligue 2 affrontait un club de Nationale 2, donc deux divisions en dessous. Facile ? Pas tant que ça...

Dès la 5ème minute, Limoges a ouvert le score sur penalty mais le TFC a réagi dans la foulée grâce à Florian Miguel. Les locaux n'en sont pas restés là : après un carton jaune donné à Miguel, ils marquent un second but sur un deuxième penalty et les Ciel & Noir mettront 38 minutes à revenir au score avec une réalisation de Maki Tall, qui en a remis une couche 7 minutes plus tard via un... penalty (le 3ème du match !). Enfin, à la 86ème, Gauthier Hein a définitivement mis les Tourangeaux à l'abri en trompant le gardien de Limoges.

Victoire 4-2, Tours est donc en 32èmes de finale de la Coupe de France. Prochain défi dans moins d'une semaine contre Nancy, suivra ensuite le déplacement à Amiens en Coupe de la Ligue...

Photo d'archives...