"Ami-Ami" présenté à Tours

Le film sortira le 17 janvier 2018.

Ce vendredi, Victor Saint Macary, William Lebghil et Camille Razat sont venus présenter Ami-Ami aux Deux-Lions à Tours. C'est le fruit d'une longue gestation, puisque les premiers mots du scénario ont été écrits en 2014...

Le pitch du film :

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et de s'installer en coloc' avec son meilleur ami ? C'est en tout cas ce qu'a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d'amitié et d'histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre Julie...