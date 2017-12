Un peu de violon à l'heure du thé

L'instantané d'Info-Tours.fr.

On écrivait il y a plusieurs mois qu'El Cafecito était pensé comme un bout de Guatemala en France, au coeur du Vieux-Tours. On maintient. Le coffee shop de la Rue du Grand Marché reste un refuge prisé des amateurs de bon café, de bonne ambiance et de chouettes pâtisseries. Un froid samedi de décembre, il fait très vite le plein au point de devoir attendre pour y avoir une table. De quoi donner le sourire à Karla, la patronne tout droit venue du Guatemala, pays d'Amérique centrale avec lequel elle conserve des liens forts.

La preuve ? Alors que l'on était tranquillement installé, un thé détox aux agrumes et un cookie sous le nez, on se retrouve témoin d'un concert inattendu mais agréable : un jeune violoniste de 15 anjs qui a traversé l'Atlantique se produit devant les clients. Quelques minutes, mais suffisantes pour démontrer l'étendue de son talent.

Adrien vient du centre du Guatemala, et profite d'un programme de l'association Un Latino-Américain à Paris (sur Facebook ici). L'idée ? Permettre à des jeunes très talentueux avec leur instrument de venir compléter leur formation en France. Mais aussi, à l'inverse, de mettre en place des stages avec des professeurs français sur place au Guatemala, avec des jeunes venus du pays, mais aussi du Mexique et du Honduras.

Médaillée par le Sénat en France, l'association existe depuis 5 ans, elle est basée à Paris et a déjà aidé de nombreux jeunes... Adrien a du talent, c'est indéniable. Qu'il reprenne de grands noms avec son violon, ou qu'il interprète des airs composés dans son village... De quoi apporter encore plus de chaleur à ce tea time.

Olivier Collet / Photos : Claire Vinson