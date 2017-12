Les pompiers de Tours ont célébré la Ste Barbe

Les photos d'Info-Tours.fr.

Ce samedi 2 décembre c'était la cérémonie de la Sainte Barbe Place de la Résistance à Tours en présence des Chefs des Centres de Secours Principaux de Tours Centre et de Nord Agglo ainsi que le Président de l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Tours et de nombreux élus. Plusieurs médailles ont été remises à cette occasion, les troupes et les véhicules ont ensuite défilé jusqu'au Grand Théâtre... Patricia Pireyre vous a rapporté les images...